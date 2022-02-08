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Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:47 Son Güncelleme: 8.2.2022 11:48

Yerli ve milli ‘Fırtına Obüslerle’ ateş altına alındı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yerli ve milli ‘Fırtına Obüslerle’ ateş altına alındı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde terör örgütüne yönelik başlatılan hava destekli kara operasyonları devam ederken, Suriye sınırında yer alan Mardin’deki hudut karakoluna taciz ateşi yapan 4 terörist Fırtına obüslerle etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde ise, 1 terörist saldırı hazırlığındayken öldürüldü.

Bir grup PKK/YPG'li terörist Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolu'na yönelik taciz ateşi gerçekleştirdi. Taciz ateşinin yapıldı bölge, sınırda yer alan keşif gözetleme unsurlarınca izlendi. Alınan görüntüler üzeni yerleri tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere yönelik 'cezalandırma operasyonu' yapıldı. Alınan koordinatlar üzerine etkili mesafesi 40 kilometre olan yerli ve milli 'Fırtına Obüslerle' teröristler ateş altına alındı. Cezalandırma operasyonunda, taciz ateşi açan 4 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINI KOMANDOLAR ÖNLEDİ

Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde bir saldırı girişimi daha bölgede görevli komandolar tarafından önlendi. Bir grup PKK/YPG'li teröristin bölgedeki askeri üs alanına saldırı hazırlığı yaptığı yönünde istihbari bilgiler üzerine, güvenlik en üst seviye çıkarılırken, keşif ve gözetleme çalışmaları arttırıldı. Gözetleme vasıtaları sonucu, PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla bölgeye sızmaya çalıştıkları belirlendi. Komandolar tarafından yapılan operasyonda, 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerine dikkat çekildi.

EREN OPERASYONU SÜRÜYOR

Sınır ötesinde terör örgütüne darbe vurulurken, yurt içinde de Diyarbakır İl Jandarma ve Bölge Komutanlığı'nca başlatılan "Diyarbakır Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin' operasyonu devam ediyor. 400 güvenlik görevlisinin yer aldığı operasyonda komandolar, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede eğitimli jandarma köpeklerinin de katılımıyla PKK'nın kış sığınakları bulunarak imha ediliyor.

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Yerli ve milli ‘Fırtına Obüslerle’ ateş altına alındı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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