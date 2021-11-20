Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:03

Yerli ve milli projede sona yaklaşıldı! İllegal yayınlara anında müdahale! BARIŞ ŞİMŞEK

Türkiye'de dijitalleşme ve yayıncılık faaliyetleri giderek genişlerken, illegal yayınlara karşı çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda yürütülen Yeni Milli Monitör Sistemi (Y-MMS) Projesinde sona yaklaşıldı. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Yeni Milli Monitör Sistemi ile izinsiz yayınlar tespit edilecek ve konumları belirlenerek anında müdahale edilecek. Ayrıca, otomatik olarak lisans ihlali tespiti ve alarm raporlama işlemleri yapılacak. Bunlara ek olarak internet tabanlı mimari ile tüm istasyonların merkez dışından da yönetilmesi sağlanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kurumunun 2022 bütçesi üzerinde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Kurumumuzun önemli projelerinden biri olan Yeni Millî Monitör Sistemi Projesi, Aselsan'la imzalanan sözleşmeyle 2018 yılında fiilen başlamıştır. Ulusal çapta spektrum tarama ve girişim tespit kabiliyetine haiz sistemin 2021 yılı sonunda yazılım ve donanım entegrasyonu ile istasyonların kurulumu tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir" dedi.





TRABİS DE 2021 SONUNDA DEVREDE

İnternette kullanılan ".tr" uzantılı alan adlarının yönetiminin BTK'ya devrinin de internet alan adlarının yönetimini koordine eden uluslararası kuruluş olan ICANN nezdinde 2019 yılında onaylandığını hatırlatan Karagözoğlu, "Söz konusu onay sonrası ODTÜ'yle imzalanan sözleşme kapsamında "TRABIS, .tr Ağ Bilgi Sistemi" adı verilen yeni sisteme geçiş için çalışmalar başlatılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar TRABIS'in faaliyete geçmesi planlanmaktadır" bilgisini de verdi.