Yerli ve milli roketler birincilik için yarışıyor

Türkiye'nin Ay misyonu hedefine dönük olarak TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen "Dikey İnişli Roket Yarışması" nefes kesiyor. 147 başvuru arasından finale kalmayı başaran 16 takım, yerli ve milli roketleriyle birincilik için yarışıyor. Ankara TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde 11 Eylül'de başlayan yarışma, yarın tamamlanacak. Yarışma çerçevesinde roketin belirlenen bir irtifada serbest bırakılması, ardından da 'Soğuk Gaz İtki Sistemi' kullanılarak, kontrollü bir şekilde hedeflenen noktaya yumuşak iniş yapması isteniyor. Ay misyonuna dönük olarak planlanan etkinlik, roketin yüzeye yumuşak inişini amaçlayan dünyadaki ilk ve tek yarışma olarak dikkat çekiyor.Yarışmanın ilk gününde takımlar kurulumlarını tamamladı, ardından ise roketlerin sızdırmazlık testleri yapıldı. Testi geçen takımlar, kalkış testlerine hak kazandı. Dün de ekiplerin hazırlık süreçleri ve testler devam etti. Bugünden itibaren dikey iniş denemelerine geçilecek. Birinci olan takıma 150 bin lira, ikinci olan takıma 120 bin lira, üçüncü olan takıma ise 100 bin lira ödül verilecek.