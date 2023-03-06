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Giriş Tarihi: 6.3.2023

‘Yeryüzü Doktorları’ Adıyaman’da depremzedelere şifa dağıtıyor

Çadır kentlerde 7/24 esasına göre çalışan ve günde yaklaşık 150 depremzedeyi muayene eden doktorlar: Şifa ve umut olmak istiyoruz

‘Yeryüzü Doktorları’ Adıyaman’da depremzedelere şifa dağıtıyor
Yeryüzü Doktorları, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadır kentlerdeki depremzedelere sağlık hizmeti sunuyor. Depremlerin ardından Adıyamanspor Stadyumu ile Eğriçayır Parkı'nda oluşturulan çadır kentlerde görev yapan 12 sağlık personeli 7/24 esasına göre görev yapıyor.



Günde 150 afetzedenin tedavi edildiği hastanelerde, özel olarak oluşturulan alanda ise depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor. Ekibin Adıyaman koordinatörü Zeynep Tarhan, kentte depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi. Bölgede gönüllü aile hekimlerinin, hemşirelerin, eczacıların ve psikologların görev yaptığını belirten Tarhan, "Şu an birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Doktorlarımız hastaları muayene ediyor. Eczacılarımız da yazılan ilaçları veriyor. Günde yaklaşık 150 hastayı tedavi ediyoruz" dedi. Tarhan, "Tüm ülke depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Biz de depremin ilk gününden bu yana sahadayız. Yeryüzü Doktorları ailesi olarak depremzedelere şifa ve umut olmak istiyoruz" diye konuştu.
Klinik psikolog Ecenur Pekçetin de deprem bölgelerinde psikososyal destek çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

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‘Yeryüzü Doktorları’ Adıyaman’da depremzedelere şifa dağıtıyor
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