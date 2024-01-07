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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Yeşil gençleştiriyor

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Yeşil gençleştiriyor
Yeşil ve ormanlık alan etrafında yaşamak insan sağlığını arttırdığı bir kez daha kanıtlandı. 2011 ve 2019 yılları arasında ABD'nin Washington eyaletindeki kentsel alanlarda yaşayan 65 yaş ve üzeri 42 binden fazla kişiye ait sağlık anketi verileri incelendi. Sonuçlar, kişinin yerleşim alanındaki yeşil alan veya nehir gibi su kütlelerindeki yüzde 10'luk artışın, tedavi gerektiren ciddi psikolojik sorunlarda azalma ile ilişkili olduğunu gösterdi. Health and Place dergisinde yayınlanan çalışma, kentsel alanlarda yeşil alanların varlığının yaşlılarda ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileşmesiyle ilişkili olduğunu doğruladı. Araştırmacılar, 'yeşil alanların ve su kaynaklarının artırılmasının, yaşlıların genel sağlıklarının kötü olduğunu bildirme olasılığını azalttığını' kaydetti.

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Yeşil gençleştiriyor
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