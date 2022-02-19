Adana'da kız arkadaşının platonik aşığı A.Y. tarafından kalbinden hançerlenerek öldürülen 17 yaşındaki Muhammet Yasir Yücel'in babası Mehmet Yücel gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorluk çeken acılı baba; "Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin" demesi yürekleri dağladı. Muhammet Yasir Yücel'in cenazesi toprağa verilirken katil zanlısı A.Y.'nin sorgusu devam ediyor.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI



Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi TOKİ yerleşkesinde meydana geldi. Okuldan çıkan Muhammet Yasir Yücel, sevgilisi E.Y. ve arkadaşı E.T. ile birlikte yürümeye başladı. Bu sırada E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y., Yücel'le tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., cebinden hançer türü bıçakla Yücel'i kalbinden, E.T.'yi de bacağından yaraladı. Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI



İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekipleriyle birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan A.Y., polis tarafından olayda kullandığı suç aleti hançerle birlikte gözaltına alınırken Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Yasir Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı E.T.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Genç kız E.Y. ise olay yerine gelen kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. E.Y., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BEN ONSUZ NASIL YAŞARIM?"



Muhammet Yasir Yücel'in ailesi, cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Yücel'in yakınları uzun süre gözyaşı dökerken ölen gencin babası Mehmet Yücel oğlunun cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Basın mensuplarına gözyaşları içinde konuşan baba, "Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan koparmak? Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin" diye konuştu. Muhammet Yasir Yücel'in cenazesinin Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.