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Giriş Tarihi: 4.12.2021 19:04

'Yeşil Gözüm Hatıra Ormanı' açıldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
’Yeşil Gözüm Hatıra Ormanı’ açıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Oba mevkiinde görme engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak maksadıyla ‘Yeşil Gözüm’ adlı hatıra ormanı açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla oluşturulan 'Yeşil Gözüm' adlı hatıra ormanı açıldı. Düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve vatandaşlar katıldı. Görme engelli vatandaşlara farkındalık oluşturmak maksadıyla açılışı gerçekleştirilen ormanda yer alan 500 fıstık çamı ve mavi servi ağacına can suları da katılımcılar tarafından verildi.

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'Yeşil Gözüm Hatıra Ormanı' açıldı
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