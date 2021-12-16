Yeşil kategoriye bir çizik daha! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Eren Kış-8 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.



Öldürülen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi.

TERÖRİSTİN KATILDIĞI EYLEMLER

Teröristin geçmiş dönemlerde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde, Erzurum Bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldı.

2 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde, Üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında Jandama Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı'nın şehit edilmesi ve 7 Jandarma personelinin yaralanması olayına katıldı.

05 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi kırsalında EYP'nin patlaması sonucu, 3 Jandarma personelinin yaralanması saldırısını gerçekleştirdi.

22 Eylül 2019 tarihinde Mardin Nusaybin İlçesi Dağiçi Mahallesinde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt isimli vatandaşın öldürülmesi olayını gerçekleştirdi.

26 Temmuz 2020 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde ikamet eden, Yılmaz Demir isimli vatandaşın terör saldırısı sonucu öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi.