Yeşil ortam zinde tutuyor

ÇİN'debulunan Central South Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen bir araştırmada ağaçlık alanları bol olan bir mahallede yaşamanın sadece göz zevkine değil vücut sağlığına da faydalı olduğu belirlendi. Yeşilliklerin doğal filtreler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ağaçların havayı temizlediğini ve çevresinde yaşayanları da böylece koruduğunu vurguladı. Araştırmanın sonuçlarına göre yeşillikler içinde yaşamak diz ağrılarını azaltıyor, kemikleri güçlendiriyor ve osteoporoz riskini düşürüyor.