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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Yeşil seferberliği 2 yılda 52 bin hektar alanı yeşertti

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yeşil seferberliği 2 yılda 52 bin hektar alanı yeşertti
Muğla'da 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 arasında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin 20 hektar alan yapılan çalışmalarla tekrar yeşeriyor. Muğla'da yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 75'i kızılçam ve 7'si karaçam olmak üzere 82 ton tohum serpildi. Bunun da yaklaşık 1 milyar 500 milyon adet çam tohumuna denk geldiği belirtildi.



Başta AFAD olmak üzere devletin diğer kurumları tarafından yangın mağduru vatandaşlara gerekli yardımlar ve desteklemeler yapıldı. Evlerini kaybeden vatandaşlar ilk etapta konteyner yardımı ve ardından kalıcı konutları yapıldı. Yanan alanların tekrar yeşertilmesi konusunda orman teşkilatı çalışmaları yürüttü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürecin ilk aşamasında alandaki yanan ağaçları temizledi. 2022 yılı sonu itibarıyla yanan alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.

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Yeşil seferberliği 2 yılda 52 bin hektar alanı yeşertti
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