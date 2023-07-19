Yeşil, siyaha döndü

Çanakkale'de, geçen pazar çıkan ve önceki akşam kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. 52 saat sonra kontrol altına alınabilen ve 8 köyü etkileyen yangında, 550 hektar alan da zarar gördü.Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 vatandaştan biri taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisi Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, bir kişinin tedavisi de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Normal hayatlarına dönebilmek için yaralarını sarmaya çalışan köylüler ise devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi. Alevlerin etkilediği alanlar ise hasar tespit çalışmaları kapsamında havadan görüntülendi. Binlerce metrekare yeşil alanın, griye ve siyaha döndüğü görüntüler, yürekleri sızlattı.