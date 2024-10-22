Yeşil STEAM Azerbaycan Festivali 2024 sürdürülebilir gelecek için yeniliği teşvik ediyor

Festival, STEAM tabanlı eğitimi teşvik etmeyi, öğrenciler arasında 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi, yaratıcı yetenekleri keşfetmeyi ve çevre sağlığı, su kaynaklarının verimli yönetimi ve alternatif enerji çözümleri üzerine odaklanan yenilikçi projelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefler, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapması ve 2024 yılını "Yeşil Bir Dünya İçin Dayanışma Yılı" olarak ilan etmesi ile uyum içinde yapılıyor.

Bu yıl 4. kez düzenlenen STEAM Azerbaycan Festivali (SAF 2024), 8 farklı kategoride ve 1 sergi-yarışmada (Yeşil Girişimler) gerçekleştirilecek yarışmalara sahne olacak. Kategoriler arasında "H2 Grand Prix PRO," "FlyTech," "CubeSaT," "VEX IQ Competition," "VEX Robotics Competition," "VidX," "Geleceğin Mühendisleri," "Yeşil Girişimler" ve "Yeşil Kodlama" yer alıyor. Yerel ekiplerin yanı sıra, Türkiye, Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, ABD ve diğer yabancı ülkelerden gelen ekipler de yarışacak. STEAM eğitim yönteminin, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik olmak üzere beş ana disiplini entegre ederek disiplinler arası bir öğrenme yaklaşımı sunduğunu belirtmek gerekir.

STEAM Azerbaycan Festivali, Azerbaycan'da STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan yıllık bir etkinlik olup, STEAM Azerbaycan projesi tarafından düzenlenen festival, Azerbaycan ve uluslararası topluluklardan öğrencileri, eğitimcileri ve yenilikçileri bir araya getirerek ayraç etkinlik, robotik, kodlama, mühendislik ve çevresel projeler gibi çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalar ve sergiler aracılığıyla yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirmek için bir platform sunuyor. Festival, özellikle sürdürülebilirlik, teknoloji ve çevre sağlığı alanlarındaki gerçek dünya zorluklarını ele alan yenilikçi projelerin geliştirilmesini teşvik ediyor. Festivale Türkiye'den 11 ekip olmak üzere 49 kişi katılacak. Türk katılımcılar "VEX IQ Competition," "VEX Robotics Competition," "Yeşil Girişimler" ve diger kategorilerde yarışacaklar. Katılımcıların yaş sınırı 10-21'dir. Ayrıca farklı kategorilerdeki ekipleri değerlendirmek üzere Türkiye'den 8 jüri üyesi gelecek.