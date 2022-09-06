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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Yeşil Vatan özüne dönüyor

Antalya’da geçen yıl çıkan orman yangınında 60 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Yeşilin siyaha döndüğü alana bir yılda 75 ton kızılçam tohumu atıldı, 1 milyon 645 bin fidan dikildi. Yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Yeşil Vatan özüne dönüyor
Türkiye'nin en büyük yangınının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından artakalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.



Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Manavgat'ta başlayan, bir gün sonra Akseki'ye sıçrayan yangın, rüzgârın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine yayıldı. 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tabiat küle döndü. Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 75 ton kızılçam tohumu yanan ormanlık bölgeye atıldı.



TABİAT YEŞERDİ
Yanan sahaya kızılçam, iğde türlerinden oluşan toplam 1 milyon 645 bin fidan dikildi. Zarar gören 15 bin hektarlık alan ise doğal yolla yenilenmeye terk edildi. Aradan geçen bir yılda yangının izleri tamamen silindi. Dikilen fidanların boyu bir metreye kadar uzadı. SABAH'ın bölgeden çektiği fotoğraflar bu kez yüz güldürdü. Yanan alanların yeşermesi, Yeşil Vatan'ın tekrar canlanması sevindirdi. Yeniden yeşeren tabiatta, 10'a yakın bitki türü filizlendi. Bitkiler arasında sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit bulunuyor.

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Yeşil Vatan özüne dönüyor
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