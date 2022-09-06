Yeşil Vatan özüne dönüyor

Türkiye'nin en büyük yangınının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından artakalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Manavgat'ta başlayan, bir gün sonra Akseki'ye sıçrayan yangın, rüzgârın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine yayıldı. 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tabiat küle döndü. Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 75 ton kızılçam tohumu yanan ormanlık bölgeye atıldı.Yanan sahaya kızılçam, iğde türlerinden oluşan toplam 1 milyon 645 bin fidan dikildi. Zarar gören 15 bin hektarlık alan ise doğal yolla yenilenmeye terk edildi. Aradan geçen bir yılda yangının izleri tamamen silindi. Dikilen fidanların boyu bir metreye kadar uzadı. SABAH'ın bölgeden çektiği fotoğraflar bu kez yüz güldürdü. Yanan alanların yeşermesi, Yeşil Vatan'ın tekrar canlanması sevindirdi. Yeniden yeşeren tabiatta, 10'a yakın bitki türü filizlendi. Bitkiler arasında sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit bulunuyor.