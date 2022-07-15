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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:57 Son Güncelleme: 15.7.2022 12:20

Yeşil Vatan TIR'ı Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan 'Yeşil Vatan TIR'ı', Türkiye turu kapsamında çocuklarla buluştu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yeşil Vatan TIR’ı Şanlıurfa’da

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukların ormanlar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan TIR'ı" Şanlıurfa'da Cumhuriyet Parkı'nda kuruldu.

Büyük çoğunlukla öğrencilerin katıldığı etkinlikte, çocuklara ormanların faydaları, orman yangınları, ormanda yetişen ağaçlar, orman zararlısı böcekler hakkında bilgi veriliyor. Çocuklar, yangında personellerin giydiği kıyafetleri inceliyor, geçici bahçede fidan dikmeyi öğreniyor.

TIR'da düzenlenen etkinlikte, çocuklara fidan dikimi, ağaç çeşitleri ve ormanlar hakkında 5D sinemada film izlettirilip, oyunlar oynadı. Yeşil Vatan TIR'ı, 14-17 Temmuz tarihleri, 16:00-22:00 saatleri arasında Şanlıurfa merkezde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda hizmet verecektir.

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Yeşil Vatan TIR'ı Şanlıurfa'da
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