Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukların ormanlar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan TIR'ı" Şanlıurfa'da Cumhuriyet Parkı'nda kuruldu.
Büyük çoğunlukla öğrencilerin katıldığı etkinlikte, çocuklara ormanların faydaları, orman yangınları, ormanda yetişen ağaçlar, orman zararlısı böcekler hakkında bilgi veriliyor. Çocuklar, yangında personellerin giydiği kıyafetleri inceliyor, geçici bahçede fidan dikmeyi öğreniyor.
TIR'da düzenlenen etkinlikte, çocuklara fidan dikimi, ağaç çeşitleri ve ormanlar hakkında 5D sinemada film izlettirilip, oyunlar oynadı. Yeşil Vatan TIR'ı, 14-17 Temmuz tarihleri, 16:00-22:00 saatleri arasında Şanlıurfa merkezde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda hizmet verecektir.