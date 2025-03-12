Yeşilay, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ni düzenliyor

Kongreye bildiri başvuruları Yeşilay'ın resmi web sitesi https://kongre.yesilay.org.tr/bildiri-basvurusu/ üzerinden yapılabilecek. Bildiri başvuruları için son tarih ise 31 Mart 2025.

DÜNYA ÇAPINDA UZMANLAR KONGREDE BULUŞUYOR

Yeşilay'ın önceki yıllarda başarıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde olan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıklar üzerine bilimsel tartışmalara ev sahipliği yapacak. Kongrede, bu bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konularında en güncel araştırmalar ve uygulamalar masaya yatırılacak.

Prof. Marc Potenza, Prof. Hae Kook Lee, Doç. Charles Livingstone, Dr. Beáta Bőthe, Prof. David C Hodgins, Doçent Joshua Grubbs, Dr. Sabrina Molinaro, Prof. Emmanuel Kuntsche, Prof. Attila Szabo ve Dr. Kristiana Siste Kurniasanti gibi pek çok uluslararası bilim insanı kongrede yer alacak.

ALTI TEMEL TEMA ÜZERİNDE DERİNLEMESİNE TARTIŞMALAR

Kongre kapsamında, davranışsal bağımlılıklarla mücadelede en yeni yaklaşımlar ve bilimsel yöntemler altı ana başlık altında ele alınacak:

Güncel mücadele uygulamaları

Araştırma yöntemlerindeki yenilikler

Önleme, müdahale ve savunuculuk faaliyetleri

Yeni ortaya çıkan riskler ve tehditler

Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliği

Kazanılan yeni bakış açıları ve deneyimler

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARA BİLİMSEL ÇÖZÜMLER

Kongrede tartışılacak beş ana bağımlılık türü ise şu şekilde belirlendi:

Problemli dijital oyun oynama

Problemli kumar oynama davranışı

Problemli pornografi kullanımı

Problemli sosyal medya kullanımı

Diğer davranışsal bağımlılıklar

BİLİM İNSANLARINA VE UZMANLARA ÇAĞRI: BİLDİRİ BAŞVURULARINIZ BEKLİYORUZ

Kongre kapsamında, davranışsal bağımlılıklarla mücadelede güncel bilimsel gelişmelerin paylaşılması ve yeni yaklaşımların ortaya konması hedefleniyor. Bu alanda çalışan akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar, 31 Mart 2025 tarihine kadar sözlü veya poster sunumu formatında bildiri başvurusu yapabilirler. Bildiriler, kongrenin temaları doğrultusunda değerlendirilecek olup, bilimsel ve etik kriterlere uygunluk esas alınacaktır. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve bildiri başvurusu yapmak https://kongre.yesilay.org.tr/bildiri-basvurusu/ adresinden mümkün.

KONGRE ULUSLARARASI BİLİM KURULU

Kongrede, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılardan oluşan Uluslararası Bilim Kurulu'nda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç; Organizasyon Komitesi Başkanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Tayyib Kadak; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk; Saint-Luc Üniversite Hastanesi Deneysel Psikopatoloji Laboratuvarı ve İnternet ve Kumar Bağımlılığı Kliniği Direktörü Prof. Joël Billieux; Sidney Üniversitesi Kumar Bağımlılığı Tedavi Kliniği Direktörü Prof. Alex Blaszczynski, ELTE Eötvös Loránd Üniversitesi'nden Prof. Zsolt Demetrovics; Flinders Üniversitesi'nden Prof. Daniel King, Glasgow Üniversitesi Kumar Araştırmaları Ortak Direktörü Prof. Heather Wardle yer alacak..

Kongreye ilişkin detaylı bilgilere https://kongre.yesilay.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Dinleyici kayıtları ise Nisan ayında başlayacaktır.