Yeşilay’dan uyarı: Teknoloji yanlış kullanılırsa bir nesli kaybederiz

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), Yeşilay ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Toplum 5.0: Dijital Denge, Sorumlu Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı", İHÜ Merkez Kampüsü'nde tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Alışkanlık setlerimiz değişiyor, bu da mutluluk, huzur ve keyif anlayışımızı yeniden şekillendiriyor. Erken yaş çocukluk politikalarının geliştirilmesi gerekiyor. Eğitim programları, öğretmen ve yöneticilerin davranışlarını değiştirecek şekilde güncellenmeli. Çocuklara sanat, spor, müzik ve kültür aracılığıyla dijital dünyanın dışında da geniş bir yaşam alanı sunmalıyız" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMLILIK ENDÜSTRİSİ GENÇLERİ HEDEF ALIYOR"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon veliye ulaşıldığını aktardı. "Bağımlılık endüstrisi gençleri ilk hedef olarak seçiyor" diyen Dinç, teknolojinin gelişmesinden yana olduklarını ancak kullanımın insanları tüketir hâle gelmesi durumunda bunun nesil kaybına yol açabileceğini söyledi.