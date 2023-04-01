Yeşilçam filmleri İzmir’de gerçek oldu: İçeceklerine ’kokusuz aseton’ atıp uyutarak...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde 12 eğlence mekanı ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hedef 26 şüphelinin tamamı yakalandı. Şebeke üyelerinin ülke genelinde birçok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.