Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray AKM Türk Telekom Lounge’ta hayranlarıyla buluşuyor

Türk Telekom, kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi'nde teknoloji ve sanatı harmanlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu Projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de destekçisi olan Türk Telekom, Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ı sevenleriyle buluşturacak.

'Selvi Boylum, Al Yazmalım' nostalji yaşatacak

Festival kapsamında, 16 Ekim saat 14:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğinde gösterimi yapılacak Selvi Boylum Al Yazmalım filmi izleyenlere keyifli bir nostalji yaşatacak. Gösterimden önce, Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında hayranlarıyla buluşacak.

23 Ekim'e kadar sürecek 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliği kapsamında, Türk sinemasının klasikleşen filmleri ile son dönemin sevilen yapımlarının gösterimi yapılacak.

Festival kapsamında gösterilecek filmler: