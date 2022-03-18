Yeşilçam’ın usta ismi Kunt Tulgar son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'da Özellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar Üsküdar Salacak Sokaktaki evinde geçirdiği Koronavirüs nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti. Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışan Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'ne getirildi.

Yeşilçam emekçisi olarak yaşayıp hayatının son günlerine kadar sanattan bağını koparmayan Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kunt Tulgar'ı son yolculuğuna uğurlamak için sanatçı dostları hazır bulundu. Taziyeleri eşi Emel Tulgar, Oğulları Cenk aral ve Kaan Tulgar ile kızı Bige Tulgar kabul etti.

Oğlu Kaan Tulgar, "Babam Yeşilçamın emekçisiydi. İtalya'da okudu ve Cine Çita isimli sütüdyolarda çalıştı. Milli Filim'in sahibiydi. Tarzan , Korkusuz adam, Süpermen dönüyor isimli filimleri çekti. Bir çok filimde de rol aldı. Yeşilçam hayatını dolu dolu yaşadı" dedi.

Ünlü sanatçı Kunt Tulgar, Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa mezarlığında toprağa verildi.

SES MÜHENDİSİ OLARAK YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA TANINIYORDU

Kunt Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı.

Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

TÜRK SİNEMASINA DAMGA VURAN BİRÇOK FİLMDE YER ALDI

Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.