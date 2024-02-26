Yeşildal: “CHP Hatay’ı toza çamura mahkum etti”

Cumhur İttifakı Yayladağı Belediyesi Meclis üyesi adaylarını düzenlediği programla tanıttı. 15 Meclis üyesinin tanıtımının yapıldığı, programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, MHP İl Başkanı Fevzi Altay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve vatandaşlar katıldı. İlçe meydanında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, önümüzdeki 5 yıl içinde yapacakları vizyoner işlerle Yayladağı'nın Hatay'ın nasıl şahlandığını ileriye doğru hareket ettiğini hep birlikte göreceklerini söyledi.

HATAY TARİHİNİN EN BÜYÜK DESTEĞİNİ VERECEK

Deprem öncesi de Yayladağı'nı en küçük mezrasına kadar ziyaret ettiklerini belirten Yeşildal, "Gittiğimiz her yerde maalesef Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken ama yapmadığı hizmetlerden dolayı müzdarip olduğunu gördük, yaşadık, tanıklık ettik. İnşallah bu dönemde başta Yayladağ'lı hemşerilerimizin desteği ile Hatay'ımız farklı bir heyecana yol alacak. Buna yürekten inanıyoruz. İnanıyorum ki Hatay halkıda bu kutlu yürüyüşe 31 Mart'ta tarihinin en büyük desteğini verecek. Bununda bayraktarlığını Yayladağı yapacak." dedi.

HATAY GERİDE KALDI

Şu anki mevcut CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin ne Yayladağı'na nede Hatay'a hizmet etmediğini belirten Yeşildal, "Yayladağı'nın ne merkezine nede mahallelerine yapmak için gelen kaynakları doğru kullanmadı. O kaynakları farklı noktalara kanalize etti. Ama emin olun, aynı eziyeti Samandağlı kardeşlerimize de yaptı. Defneli kardeşlerimize de yaptı. Reyhanlılı İskenderunlu kardeşlerimize de yaptı. İki dönemdir Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne başkanlık yapan bir CHP'li yapıdan bahsediyoruz. Maalesef Hatay bu konularda çok geri kaldı."

EN GÜZEL CEVABI SANDIKTA ALACAKLAR

"2024 yılında halen köylerimizin bağlantı yolunu konuşuyoruz. Özel idare tarafından yapılan yolların üzerine 10 yılda 1 kürek asfalt dahi atmadılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Özel idare döneminde yapılan asfaltları kazıdılar, ve vatandaşımızı toza çamura mahkum ettiler. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta Yayladağı'lı kardeşlerimiz, büyüklerimiz sandıkta en güzel cevabı verecek. Başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk beyle, Yayladağı Belediye Başkanımız Mehmet Yalçın beyle Cumhur ittifakının tüm unsurları omuz omuza vereceğiz, Yayladağı'mıza ve Hatay'ımıza çok farklı bir 5 yıl yaşatacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Yarınlarımız bugünlerimizden daha aydınlık olacak inşallah" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZLERİNİ ÇARPITTILAR

Yayladağı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yalçın'da yaptığı konuşmada, Yayladağı'na 610 milyonluk yatırım yaptıklarını belirterek, "Bizim 3 yıllık bütçemiz 150 milyon lira. Cumhurbaşkanımız aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada bunu kastetmişti. Ancak Cumhurbaşkanımızın sözlerini marjinal gruplar başka yerlere çekmek istediler. Yerel yönetimlerle merkezi hükümet el ele olduğu sürece istediğimiz projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün Arsuz'da, Samandağ'ında Doğalgaz yok. Ama Yayladağı'nda var. Cumhurbaşkanımızın kastettiği konu buydu." dedi.

HEP BİR AYAĞIMIZ EKSİKTİ

Yayladağı'nda nereye giderlerse gitsinler hep bir ayaklarının eksik kaldığını belirten Yalçın, "Şu anda hükümet konağımızın ihalesi yapılmış durumda. 467 toplu konutun ihalesi yapıldı. Yine Devlet Hastanemiz C sınıfına yükseltildi. Ek 15 poliklinik yapılacak. İlçemize KYK kız yurdu yapılacak. Bunları hesapladığımız zaman milyarlarca lira Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız tarafından ilçemize yatırım olarak gelecek. İşte Cumhurbaşkanımızın kast ettiği buydu. Yerel yönetimlerle, merkezi yönetim el ele olduğu sürece ilçemizin her noktasına büyük yatırımlar aldık ve almaya da devam edeceğiz. 47 mahallemiz, 35 mezramızı geziyoruz ama hep bir ayağımız eksikti."

2024 YILINA GELDİK BİZ HALA BAĞLANTI YOLLARINI KONUŞUYORUZ

"Hangi mezraya gidersek gidelim iki ana konu ile karşı karşıya kalıyoruz. Yol ve su. Yıl 2024 halen bağlantı yollarını konuşuyoruz. 2024 yılında halen içme suyunu konuşuyoruz. Yayladağı'na içilebilir suyu, içme suyu Hatay büyükşehir Belediyesi uhdesinde olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası'ndan hibe alarak biz getirdik. Aşağı yukarı 21 milyonluk bir projeydi. İnşallah 31 Mart'tan sonra sizlerin de desteği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümetle el ele vererek 5 yıl boyunca hizmet yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Yayladağı Belediye Meclis üyesi adayları teker teker sahneye çağrılarak tanıtıldı.