Yeşilin başkentinde gastronomi rüzgarı esti

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 4 üncü düzenlenen, yöresel lezzetler ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı Gastronomi Rize, renkli görüntülerle sahne oldu. Kortej yürüyüşünün ardından Sahil Parkında iki büyük kazanda kavurma pişirilmesi ve ikramıyla devam eden festivalde, 11 ilçe de kendi kültürlerini yansıtma fırsatı buldu.Festivalde kurulan stantlarda kültür ürünlerinin yanında ilçelerde farklılık yaratan kültür yemekleri, yöresel kıyafetler, tarihi canlandıran kültür ürünleri yer aldı. 3 gün süren ve akşamları da konserlerin düzenlendiği festivalde, ünlü şeflerin sunumları da ilgiyle izlendi. Festival için kente gelen yerli ve yabancı katılımcılar, yemek kültürü ve tarihi kıyafetlere ilgi gösterdi.Etkinliklerin kısmı hava muhalefetine takılsa da festivali düzenleyen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 17 coğrafi işaretli ürün ve 150 çeşit endemik bitkiye sahip olduklarını belirterek, "Tarihe dayanan 118'de yemek türümüz var. Bu kadar tür, başka bölgelerde yok. Doğamızın zenginliğinin kıymetini bilmeliyiz. Bu nedenle tüm ilçelerimizi bu yıl etkinliğe davet ettik." dedi.