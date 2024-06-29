Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri

Bu sabah Amasya'nın kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta yer yer ölen balıklar su yüzüne ve kıyılara vurdu. Bazı vatandaşlar ölmek üzere olan balıkları kurtarmak için yakalayarak suyun daha derin ve temiz noktalarda yeniden suya bıraktı.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

"BALIKLARI TOPLAYIP EVİNE GÖTÜRDÜ"

Balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşların bazıları ise tehlikeye aldırmadan kıyıya vuran ölü balıkları toplayarak evlerine götürdü. Tüm uyarılara rağmen balıkları toplamaya devam eden vatandaşları bölgeden zabıta ekipleri uzaklaştırdı.