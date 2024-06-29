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Giriş Tarihi: 29.6.2024 14:35 Son Güncelleme: 29.6.2024 15:22

Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri

Türkiye’nin en uzun ikinci akarsuyu Yeşilırmak’ın Amasya şehir merkezinden geçen kısmında toplu balık ölümleri yaşanıyor.  Amasya Pirinççi Mahallesi’nde Yeşilırmak kıyı şeridini balık ölüleri doldurdu.

SERKAN ATICI
Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri

Bu sabah Amasya'nın kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta yer yer ölen balıklar su yüzüne ve kıyılara vurdu. Bazı vatandaşlar ölmek üzere olan balıkları kurtarmak için yakalayarak suyun daha derin ve temiz noktalarda yeniden suya bıraktı.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

"BALIKLARI TOPLAYIP EVİNE GÖTÜRDÜ"

Balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşların bazıları ise tehlikeye aldırmadan kıyıya vuran ölü balıkları toplayarak evlerine götürdü. Tüm uyarılara rağmen balıkları toplamaya devam eden vatandaşları bölgeden zabıta ekipleri uzaklaştırdı.

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Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri
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