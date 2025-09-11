Haberler Yaşam Haberleri Yeşilköy açıklarında sürüklenen tekne KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla kurtarıldı
Yeşilköy açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla kurtarılarak Avcılar İDO iskelesine çekildi.

İstanbul Marmara denizinde arızalandığı için 23 metre boyundaki içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir tekne kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Olay hemen kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirildi. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeşilköy açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 23 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Avcılar İDO İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı" denildi.

