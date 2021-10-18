Yeşim Salkım’dan, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın gerginliğine yorum: Herkes haddini bilecek

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşananlar uzun süre gündemdeki yerini korudu. Ödül kazanan Nihal Yalçın yaptığı uzun konuşmada birçok siyasi açıklamaya yer vermiş ve tepkilerin odağında yer almıştı.
İkili arasındaki yaşanan gelişmeler sosyal medyayı ikiye bölerken, son olarak şarkıcı Yeşim Salkım, Karadağlı ve Yalçın arasındaki gerilime dahil oldu. Tamer Karadağlı'ya destek veren Yeşim Salkım Nihal Yalçın'a ise tepki gösterdi.
"İKİ İŞ TUTUNCA BÖYLE HAVAYA GİRMENİN ANLAMI YOK"
Salkım, "Sanatçılar politik olmamalı. Görüşlerini söyleyebilir fakat politik konuşmaların yapılacağı yerler, ödül törenleri değildir. Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok. Kesinlikle Tamer'i haklı buluyorum, aradım ve bunu kendisine de söyledim." dedi.
"ERKEKLER ÜZERİNDEN PRİM YAPMAKTAN VAZGEÇSİN BU KADINLAR"
Açıklamalarına devam eden Salkım, "Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar. Mademki kadın hakkı diyorsunuz; aç arabanı bin, benim kapımı aç deme. Çiçek getireceksin deme adama, git çiçeğini kendin al." ifadelerini kullandı.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK"
Salkım açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz. Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek."
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