Yeşim’in katili yakalandı

Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde, Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu (39), otomobille takıntılı olduğu Yeşim Sönmez'in (36) evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadını kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Başaran Çevikoğlu, Çaycuma'da yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. Yeşim Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.