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Giriş Tarihi: 25.6.2022 18:41 Son Güncelleme: 25.6.2022 19:06

Yetenekleriyle ahşaba hayat veriyor

ZAHİDE VURAL
Yetenekleriyle ahşaba hayat veriyor

Kırşehir’de yaşayan Hakan Öztürk (43) Ahi Külliyesi zanaatkârlar çarşısındaki iş yerinde el emeğiyle olduğu ahşaplardan sanat eserleri ortaya çıkarıyor. 2006 yılında hobi olarak başladığı sanatını zamanla ilerleten Öztürk, birçok sanatçı ve fikir insanının portrelerini ahşaba milim milim işliyor.

"USTAM VE ÇIRAĞIM YOK"

16 yıldır uğraştığı sanatını mesleğe dönüştürdüğünü ifade eden Hakan Öztürk, "Benim ustam ve çırağım yok. Bu sanatı kendi kendime öğrendim. Şuan bir kere gördüğüm bir resmi ahşaba her ayrıntısıyla işleyebilirim. Bir iskarpela ile tüm bir tabloyu da yapabilirim. Bu konuda kurs almadım. Şuan makinelerin çok kısa sürede yaptığı bir işi ben günlerce elimin emeğiyle yapıyorum. CNC makinesinden çıkan bir ahşap oymayı el oyması diye satanlar var. Benim yaptığım alın teri ve el emeğinin bir sonucudur. Bu mesleği yeni nesillere de aktarmak istiyorum" dedi.

"HER ŞEYİ AHŞABA İŞLEYEBİLİRİM"

Tasarımları kendine ait olan ve resimlerden örnek alarak yaptığı çalışmalar bulunduğunu ifade eden Öztürk, "Şuan Neşet Ertaş'ın 120'ye 150 ebatında bir tablosunu işliyorum. Bugüne kadar Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana Celaleddin Rumi portrelerini, hayvan figürlerini ahşaba işledim. Osmanlı padişahlarını, sanatsal yapıları, şehir siluetlerini de ahşaba işleyebilirim." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTEĞİ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini el emeğiyle sanata dönüştüren Öztürk, tablosunu Erdoğan'a takdim etmek istediğini belirtti. Öztürk, "Normalde 4 ayda bitecek olan tabloyu 20 günde gece gündüz çalışarak bitirdim. Cumhurbaşkanımıza bu tabloyu takdim etmek istiyorum." dedi.

Öztürk ayrıca sanatını devam ettirebilmek için ham madde bulma konusunda destek beklediğini dile getirdi.

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Yetenekleriyle ahşaba hayat veriyor
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