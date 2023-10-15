Yeter ki Emirhan okusun

Bursa'da karaciğer yetmezliğine yol açan Wilson hastalığı teşhisi konulan ve 48 saat ömrü kalmışken hiç tanımadığı Yasemin Fırat'tan (23) alınan karaciğerle yeninden hayata dönen Emirhan Aydemir'in (10) tedavisi sürüyor. Ocak ayında nakil olan ve enfeksiyon riskine karşı kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiği için okula gidemeyen 4'üncü sınıf öğrencisi Emirhan Aydemir, evde eğitim alıyor. Emirhan'ın annesi Gülşen Aydemir, "Okuldan hemen öğretmen ataması yapıldı. Şu anda Emirhan evde eğitime başladı. Her şey çok güzel gidiyor. Aynı okul gibi. Sağlığı da daha iyiye gidiyor. Okuldaki arkadaşlarıyla birebir eğitim alıyor. Öğretmenimiz de sağ olsun, tabi ev ortamı olduğu için daha hızlı ilerliyoruz" dedi. Emirhan'ın öğretmeni Semra Çakır, bire bir ders işlediklerini için eğitim sürecinin daha olumlu gittiği söyledi. Emirhan yine de okulunu özlediğini söylüyor. DHA