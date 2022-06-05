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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Yeter ki kırpık yürüsün

İHA
Yeter ki kırpık yürüsün

17 bin TL kredi çekip felçli sokak köpeğini yürütmeyi başaran güvenlik görevlisi Ömer Ayhan büyük alkış aldı

Kocaeli'nde yaşayan güvenlik görevlisi Ömer Ayhan, 5 ay önce otobüsle eve döndüğü sırada aracın çarpması sonucu yaralanan köpek fark etti. Otobüsten inip köpeğin yardımına koşan Ayhan, veteriner hekimi aradı. Ayhan'a köpeğin hayatı boyuncu felç kalacağı söylendi.



Umudunu yitirmeyen Ayhan, Kırpık adını verdiği köpeği Ankara'daki bir kliniğe götürdü. 4 ay boyunca tedavi gören köpek, başarılı operasyonların ve fizik tedavinin ardından yürümeyi başardı. Hayvansever Ömer Ayhan, 17 bin TL kredi çekerek tedavi ettirdiği köpeği Kocaeli'ne getirerek sahiplendi. Kırpık sahibi ile birlikte hayata bağlandı. Ayhan "Normalde güvenlik görevlisiyim ama ayrıca sokak hayvanlarını koruma görevlisiyim. Onların sevgisini gördükten sonra tüm yorgunluklarım uçup gidiyor" dedi.

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Yeter ki kırpık yürüsün
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