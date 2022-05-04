Yeter ki leylekler rahatsız olmasın

Kayseri'nin Felahiye İlçesi Epçe Köyü'ne yuva yapan ve her bahar yavrularını bu köyde büyüten leylek ailesi yuvalarına döndü. Leyleklerin yuva yaptığı direğin yanından geçen elektrik tellerine takılan uçurtma parçasını gören elektrik şirketi çalışanları ise hem "leylekler rahatsız olmasın" diye takılan parçayı aldı hem de yuvadaki yumurtaları fotoğrafladı. Fotoğrafı Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ (KCETAŞ) sosyal medya hesabından "Bayramda misafir ağırlamak önemli. Bizim misafirlerimiz de yuvalarını direklerimizin üzerinde kuran leylekler oldu. Misafirlerimizin yavruları güvenli yuvalarında. Hoş geldiniz" notuyla paylaştı.