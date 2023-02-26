Yeter ki onların yüzü gülsün

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çocukların yüzü, gönüllüler sayesinde gülüyor. Bundan 6 yıl önce kentte berberlik yapan Fatih Akpınar (35) tarafından kurulan 'Bir Tebessüme Değer Derneği' de çocukların yüzlerini güldürebilmek için canla başla mücadele ediyor.Birçok gönüllü palyaço kostümü giyip miniklerle oyunlar oynuyor. Küçük bir balon bile onların yüzünü güldürmeye yetiyor. Gönüllü berberler de çocukların tıraşlarını yapıyor.6 yıl önce çocukları ücretsiz tıraş etmek için gittiği köyde birçok ihtiyaçları olduğunu görünce dernek kurmaya karar verdiğini anlatan Akpınar, depremin ilk gününden beri gönüllülerle birlikte il merkezi ve ilçeleri karış karış gezip, çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.Depremden en çok çocukların etkilendiğini belirten Akpınar, "Biz de onları güldürebilmek, biraz da olsa hüzünlerini dağıtabilmek için birlikte oyunlar oynuyoruz. Çadır kentlere gidip, palyaçolarla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bir balonun bile çocukların yüzünü güldürüyor. Bunu zorluğu hep beraber aşacağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Yeter ki bu küçük kardeşlerimizin yüzü hep gülsün" dedi.