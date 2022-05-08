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Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:24 Son Güncelleme: 8.5.2022 10:27

Yetim merkezi çocuklara ve annelere umut oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yetim merkezi çocuklara ve annelere umut oldu

Gaziantep’te 7 yıl önce hizmete giren Yetim Koordinasyon Merkezi, çocuklar kadar anneleri de hayatta tutuyor. Merkezin verdiği eğitimlerle hayata tutan anneler hem meslek de öğreniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim çocuklar ve annelerine hem moral hem de geçim kaynağı oluyor. Merkezde kentteki bin civarında aileye psikolojik, hukuksal, mesleki ve sağlık eğitimlerine varana kadar pek çok alanda destekler sağlanarak anneler ve çocuklarının ayakta durmaları sağlanıyor.

Merkeze devam eden 3 çocuk annesi Gülseren Mert (38) 3 yıl önce eşini kaybettiğinin dünyasının yıkıldığını belirterek, merkez sayesinde yeniden ayağa kalkıp yaşama tutunduklarını söyledi.

Fabrika işçisi olan eşinin uzun süre böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ancak 3 yıl önce yaşamını yitirdiğini söyleyen Mert, "Eşimin vefatından sonra ben de kızlarım da adeta çöktük. Üzerimize dünya yıkılmış gibiydi. Sonra devletimiz geldi, bize el uzattı. Yetimlerin önemini, neler yapabileceğimizi, sadece bizim bu durumda olmadığımızı öğrettiler. Üzerimizden alınan ilk taşla biz de enkazın içinden çıkıp ayağa kalktık. Şimdi yetim koordinasyon merkezine kızımla birlikte geliyoruz. Burada oyuncak yapımını öğrendik. Bu oyuncakları yaparak hem moral buluyorum hem de çocuklarımın eğitimine katkıda bulunuyorum. Eşim fabrika işçisiydi, Ondan kalan bir yetim maaşı var. Evimiz kira, buradan gelen gelirle de geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. İleride bu mesleği geliştirip kendi ayaklarımın üstünde durabileceğim bir duruma gelmek istiyorum" dedi.

5 yıl önce beyin kanaması sonucu eşini kaybeden, 43 yaşındaki 3 çocuk annesi Hatice Çiftçi ise, eşinin ölümünün kendileri için büyük bir yıkım olduğunu belirterek, "Eşimi kaybettiğimde büyük bir yıkım oldu. Sanki kolum kanadım kopmuştu. Biraz zaman geçtikten sonra devlet bizim kapımızı çaldı. Burası hakkında bilgi verdiler. Burada bize ve çocuklarımıza çeşitli kurslar verdiler. Elişi yapıp bunları belediye kanalıyla satıyoruz. Buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Büyük çocuğum liseye gidiyor, inşallah buradan kazandığım parayla üniversiteyi de okuturum. Bu kurslar bize çok fayda sağladı. Eşim esnaftı, kendisinden kalan bir maluliyet maaşı var. Bu hayat şartlarında neye yetecek ki? Belediyenin katkısıyla yaptığım oyuncakların satışı da önemli bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi sorumlusu Sosyolog Fatma Temizer ise merkezde bin aile ve 3 bin civarında yetim çocuğa hizmet verdiklerini söyledi. Temizer, "Merkezde maddi yardımdan ziyade anne ve çocukların eğitimlerine önem veriyoruz. Anne-çocuk eğitim, psikolojik destek, hukuksal destek, değerler eğitimi başta olmak üzere pek çok konuda eğitimler veriyoruz. Eğitimin yanı sıra geçimlerini sağlayabilmeleri için mesleki beceri kazanacakları kurslar da düzenliyoruz. Çocuk eğitim kurslarımızı bitiren anneler, çocuk bakıcılığı yapabiliyor. Bez bebek yapımı kursu, okuma-yazma kursları açtık. Annelerin toplum içinde zorluk çekmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri için kurslar düzenliyoruz. Toplum içinde kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, özsaygı kazanmaları için eğitimler veriyoruz. Eğer anne kendisine güvenirse çocuklarını da iyi yetiştiriyoruz. Çocuklara anneleriyle birlikte aile kampları düzenliyoruz" dedi.

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Yetim merkezi çocuklara ve annelere umut oldu
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