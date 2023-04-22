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Giriş Tarihi: 22.4.2023 10:14 Son Güncelleme: 22.4.2023 10:34

Yetim Vakfı'ndan depremzedelere 30 milyonluk yardım

Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan 11 ilimizde, Yetim Vakfı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vakıf, 6 Şubat'tan bu yana 30 milyon lira tutarındaki yardımı depremzedelere ulaştırdı. 60 tır dolusu acil ihtiyaç malzemesinin yanı sıra, vakıf toplamda 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştirdi. 7 bin afetzede vatandaşımıza da psikososyal destek hizmeti verildi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Yetim Vakfı’ndan depremzedelere 30 milyonluk yardım

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan asrın felaketinin gerçekleştiği 6 Şubattan bu yana Yetim Vakfı, bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda toplamda 30 milyon tutarındaki acil yardım malzemesi afetzedelere ulaştırıldı. 60 tır dolusu acil insan yardım dışında toplamda 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, 7 bin kişiye de psikososyal destek verildi.

60 TIR DOLUSU YARDIM

Yüzyılın depremi olarak nitelendirilen iki ayrı deprem sonrası bütün bağışları depremzedelerin yaralarını sarmakta kullanan Yetim Vakfı, 6 Şubattan bu yana 30 milyon lirayı aşkın yardımı bölgeye ulaştırdı. 500'den fazla gönüllünün seferber olmasıyla bugüne kadar toplam 60 TIR dolusu gıda, giyim, hijyen, ev eşyasının yanı sıra 64 adet çadır depremin vurduğu şehirlerde depremzede ailelere teslim edildi. Bu kapsamda 98 bin 783 kişiye giyim, 63 bin 413 kişiye gıda kolisi, 758 bin 905 kişiye hijyen paketi, 3 bin 359 kişiye ev eşyası dağıtıldı.

7 BİN DEPREMZEDEYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Depremzedelere 600 bin liralık nakit yardım dağıtılırken Kahramanmaraş –Elbistan'daki Konteyner kentte 10, Hatay ve Adıyaman'da ise 3'er olmak üzere toplam 16 konteynerle depremzede ailelere barınma imkânı sağlandı. 7 bin depremzedeye psikososyal destek veren vakıf bugüne kadar 50 bine yakın kişiye de sıcak yemek dağıttı. Ayrıca bin 858 afetzede öğrenciye ücretsiz sınav kitapları dağıtıldı. Çocukları için ise 17 bin 666 oyuncak hediye edildİ.

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Yetim Vakfı'ndan depremzedelere 30 milyonluk yardım
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