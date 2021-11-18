Yetim ve öksüz çocuklara sürpriz

EYÜPSULTAN Belediyesi, yetim ve öksüz çocukları unutmadı. Belediye, yaklaşan kış ayı öncesinde ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı, Osmanlı Park'ta gerçekleştirilen programda 220 yetim ve öksüz çocuğa bot ve mont verildi. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi. Hacivat - Karagöz, kukla ve sihirbaz gösterileri ile eğlenen çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ikramları da yapıldı.