Yetimler sahipsiz değil

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm gücünü deprem illerine yönlendirdi. Barınmadan, eğitime, ulaşıma, sağlığa varıncaya kadar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok adım atıldı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon üyeleriyle, depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'i ziyaret etti. Komisyon diğer deprem illerinde inceleme yaptıktan sonra kapsamlı bir rapor oluşturacak. SABAH, çalışmanın ilk sonuçlarına ulaştı. Katırcıoğlu, "2023 yılı başından 6 Şubat'a kadar toplamda 560 olan evlat edinme başvurusu 5 Kasım itibarıyla 70 bin 149'a yükseldi. Koruyucu aile başvurusu ise 669'dan 330 bin 131'e ulaştı" açıklamasını yaptı.Bölgede süren eğitim süreçleri ve konteyner kentler hakkında Katırcıoğlu, "Her konteynerin başında kaymakam ve vali yardımcısı bulunuyor. 1 milyon 250 bin çocukla birebir görüşme yapıldı. Emniyetten de bilgi aldık. Çocuklarda suça karışma oranlarında düşüş var. Kentlerin içinde mahalle kültürü mevcut. Çocuklar top oynuyor, bisiklet sürüyor. Bu durum çocukların iyileşmesine olumlu katkı sağlıyor. 22 bin derslik yapılması için faaliyetler devam ediyor. Ampute olan çocukların protezinde pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Üniversite ve liseye hazırlananlar için çalışma yerleri, test kitapları yer alıyor" diye konuştu.