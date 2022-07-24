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Giriş Tarihi: 24.7.2022 10:08 Son Güncelleme: 24.7.2022 10:13

Yetiştirip satıyorlardı… Zehirli çatıda suçüstü…

İstanbul’da bir adresin çatı katında yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri satan iki kardeş suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yetiştirip satıyorlardı… Zehirli çatıda suçüstü…

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katının adeta uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ve çatı katında uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda; yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri satan iki kardeş S.Y. (35) ve S.Y. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 26,9 gram kurutulmuş Hint Keneviri, 16 kök Hint Keneviri, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 45 lira nakit para, bir ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirlenen ve kardeş olan iki şüpheliden S.Y.'nin (35) "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak" suçundan iki yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. İki şüpheli de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. S.Y. (33) isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ağabeyi S.Y. (35) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yetiştirip satıyorlardı… Zehirli çatıda suçüstü…
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