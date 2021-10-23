Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar’ın büyük başarısı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Ebrar Polat, zorlu yaşam hikayesini ve çocukluk hayali olan antrenörlüğü nasıl kazandığını anlattı. Küçük yaşlarında annesi ve babası boşanan, velayeti babasına verilen ve babasının tekrar evlenmesi üzerine ablası ile birlikte yetiştirme yurduna verilen Ebrar Polat, pes etmeyerek hayallerini peşinden koştu. Yetiştirme yurduna yerleştirildiğini 3 yıl sonra öğrenen Ebrar Polat'ın annesi, çocuklarının velayetini aldı. Antrenör olmak isteyen Ebrar, o günden itibaren hazırlıklara başladı. Sınava gireceği son sene de Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği BESYO Hazırlık Kursları'na katılan Ebrar, hayalini kurduğu meslek için 3 farklı üniversite kazandı. İçlerinden kendisi için en yararlı olabilecek bir üniversiteyi seçen Ebrar, derslerin başlaması için gün sayıyor. Son senelerinde hem çalışan, hem de okuyan Ebrar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi. Ebrar, tüm genç kızlara pes etmemelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını önerdi.



'ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 100 BAŞARI ELDE ETMESİ BİZLERİ MUTLU ETTİ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Tuzla Belediyesi'nin yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden bir tanesi olan, BESYO eğitimlerine katılan öğrencilerin yüzde 100 başarı ile tamamının üniversitelere yerleşmesi bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biz bu imkanları tüm öğrencilerimize sağlayarak bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Bir insan için meslek edinmesi çok kıymetli bir durumdur. Lise yıllarından sonra hayatını çok değiştirecek olan meslek konusunda üniversiteye yerleşmek çok önemlidir. Ama BESYO gibi bedensel aktivasyon ve beceriler gerektiren bu özel branş ile beraber gerek BESYO, gerek askeri ve polis akademilerine giriş konusunda önemli eğitimler olduğu için gerçekten bütün aşamalarından geçen başarılı olan ve yüzde yüz başarı ile bizleri onurlandıran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

'KURSLARA ZEVLE VE KEYİFLE GİDİYORDUM'

Hayalleri için BESYO Kursları'na keyifle gittiğini belirten Ebrar Polat," BESYO kursları çok yorucuydu. Ancak çok keyifliydi. Çünkü yağmurda, karda, kışta, antrenmanlar yaptık. Pandemi sürecinde ise online olarak ilerledi. Tuzla Belediyesi'nin BESYO Kursları'na çok keyifle gidiyordum. Çünkü, ben AYT sınavına online olduğu için çok fazla çalışamıyordum. Annem dedi ki bana ' Sınavına çalış daha iyi yerlere gel' dedi. Ben kurslara zevkle keyifle gittiğim için hiç vazgeçmedim. Pes etmedim. Çok mutlu olarak gittim. Hocalarımı ve arkadaşlarımı severek gittim" dedi.

'TEK İSTEĞİM PES ETMESİNLER'

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ebrar Polat," Benim annem ile babam ayrıldılar. O yüzden ayrı kaldılar. Velayetimi anneme vermeyerek babama verdiler. Babam tekrar evlendiği için yetiştirme yurduna verildik. Yaklaşık 3-,3,5 sene orada kaldık. Annemin orada kaldığımızdan haberi yoktu. Daha sonra haberi oldu. Bizim velayetimi alması için bir geliri olması gerekiyordu. Bunun için çabaladı annem. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. 2 sene boyunca ben ve ablam için çok mücadele etti. En sonunda bizi aldı oradan. Refaha kavuşturdu gerçekten. Çok gururlu hissediyorum kendimi. Kötü şeyler yaşayıp, pes edip yıkılan insanlar var. Beni duyan ve gören olursa kesinlikle pes etmelerini istemiyorum. Kesinlikle pes etmesinler" dedi.

'BAŞARDIĞIM İÇİN O KADAR MUTLUYUM Kİ SİZLERE ANLATAMAM'

Hem çalışıp hem de hayallerinin peşinden koştuğunu ve bunun zor olduğunu belirten Polat," Hem çalışıp hem kurslara gitmek çok zor oluyordu. Gece işten çok geç çıkıyordum. Sabah erken kalkmak çok zor oluyordu. Ama kendimi çok dinç hissediyordum. Başardığım için o kadar mutluyum ki sizlere anlatamam. Bilindik bir söz var. İnanmak başarmanın yarısıdır diye. Ben normalde bu tip sözlere inanmazdım ama yaşadığım için bu söze çok inanıyorum. Tüm gençlerimizi destekliyorum. Özellikle kız öğrencilerimizi. Ben hemcinsleri olarak gerçekten onların iyi yerlere gelmesini istiyorum. Azim, cesaret ve özgüvenlerini birleştirsinler" dedi.

'EBRAR HEM İŞİ HEM DE KURSU BİR ARADA ÇOK İYİ GÖTÜRDÜ'

Tuzla Belediyesi BESYO Kursları'nda eğitmen olan Songül Bartu," Ebrar ile birlikte 8 aydır çalışıyoruz. 8 ay sonunda kendisine 3 tane üniversite kazandırdık. Çok şükür o da bir tane üniversitemize yerleşti. Onun adına bizler çok mutluyuz. Onunla birlikte çok yol kat ettik" dedi. Ebrar Polat ile uzun zamandır antrenman yaptıklarını belirten İlyas Sezgin," Ebrar ile garip bir tesadüfümüz var. Ebrar benim ilk görev yaptığım okulda tanıştığım bir öğrencimdir. İlkokulda tanıştık kendisi ile. Ebrar ile uzun süredir birlikteyiz ve sürecini hep takip ettik. Devamlı olarak irtibat halindeydik. BESYO Kusları'na başladığı zaman Ebrar bize ulaştı ve kendisi kursumuza dahil olmak istedi. Diğer arkadaşları ile birlikte antrenmanlarına başladı. Biz Ebrar'ı yetiştirmeye ve sınava hazırlamaya çakıştık. Çok şükür başarılı olduk. Ebrar da çok çaba sarf etti. Ebrar antrenmandan sonra çalışması gerekiyordu. İşe gitmesi gerekiyordu. Hem işi hem de kursu bir arada çok iyi götürdü" dedi.