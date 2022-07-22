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Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:56

Yetkili servis tuzağı.. Eşyaları alıp götürdüler

İstanbul'da internet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla beyaz eşya ve tv yetkili servisi olduklarını söyleyen şüpheliler 11 kişiyi dolandırdı. Kimisinden tamir parası alan kimisinden de eşyaları alıp getirmeyen dolandırıcılar Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yetkili servis tuzağı.. Eşyaları alıp götürdüler

İnternet üzerinden yetkili servis hizmeti verdiklerini iddia ederek vatandaşların tamir edilecek beyaz eşyalarını, televizyonlarını ve klima gibi elektronik eşyalarını çalarak kayıplara karışan 1'i kadın 5 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"ARADAN 4 AY GEÇTİ, TELEVİZYONUM GELMEDİ"

Yetkili servis dolandırıcılarının mağdurlarından Erdal Tavşan, "Televizyonum bozuldu ve internet üzerinden bir yetkili servis bularak irtibata geçtim. Adresimi verdim ve bir gün sonra gelerek tamir için televizyonumu aldılar. 5 bin TL para istediler. Hesaplarına yatırdım. Ondan sonra bir süre ulaşmadık onlara. Daha sonra ulaştığımızda malzeme gelmedi gibi bahaneler söylediler. Aradan 4 ay geçti. Ben de şikayette bulundum ve dolandırıcı oldukları ortaya çıktı" dedi.

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Yetkili servis tuzağı.. Eşyaları alıp götürdüler
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