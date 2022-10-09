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Giriş Tarihi: 9.10.2022 13:50 Son Güncelleme: 9.10.2022 14:05

YHT inşaatından 20 ton demir çaldılar

Yüksek hızlı tren hattı inşaat sahasından 100 bin lira değerinde 20 ton demir çalan hırsızlar, demiri tünellerden kaçırmak isterken yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
YHT inşaatından 20 ton demir çaldılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaat alanlarından hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan YHT inşaatından çaldıkları 100 bin TL değerindeki 20 ton demiri tırlara yükleyip YHT inşaatı tünellerini kullanarak kaçırmaya çalışan şüpheliler yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.
3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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YHT inşaatından 20 ton demir çaldılar
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