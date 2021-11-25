Uşak’ta talihsiz kaza: Bir işçi yüksekten düşerek öldü

Uşak ili etabında yapımı devam eden İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde kalıplama bölümünde çalışan işçi Ufuk Göktaş (26), tren yolu köprüsünden çalıştığı esnada yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Göktaş'ın düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YHT Projesi'nde çalışan Göktaş'ın cenazesi kentteki hastanenin morguna kaldırıldı.