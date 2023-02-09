Yiğit, 89.saatte hayata tutundu

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

89'uncu saatte mucizenin adı: Yiğit | Video

YİĞİT, 89.SAATTE HAYATA TUTUNDU

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 89.saatte 23 yaşındaki Yiğit Akar enkazdan sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Akar, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

SON DAKİKA: Deprem bölgesinden çifte mucize haberi... Umutlar yeniden yeşerdi

86 saat sonra kurtarıldı

Doğru apartmanında 83. saat mucizesi!

Hatay'da 86 saat sonra çifte mucize

83. saatte gelen mucize

84’üncü saatte mucizevi kurtuluş daha

Adıyaman'da mucizenin adı Zeynep