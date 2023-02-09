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Giriş Tarihi: 9.2.2023 21:18 Son Güncelleme: 9.2.2023 21:41

Yiğit, 89.saatte hayata tutundu

Depremin 89. saatinde Gaziantep'in Islahiye ilçesinde enkaz altında kalan 23 yaşındaki Yiğit Akar yoğun çalışmalar sonucunda enkaz altından sağ kurtarıldı. Saatlerce uğraş sonucu kurtarılan Akar ambulansa taşındı.

Yiğit, 89.saatte hayata tutundu

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

89'uncu saatte mucizenin adı: Yiğit | Video

YİĞİT, 89.SAATTE HAYATA TUTUNDU

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 89.saatte 23 yaşındaki Yiğit Akar enkazdan sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Akar, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

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Yiğit, 89.saatte hayata tutundu
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