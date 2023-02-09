Yiğit, 89.saatte hayata tutundu

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.
89'uncu saatte mucizenin adı: Yiğit | Video
YİĞİT, 89.SAATTE HAYATA TUTUNDU
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 89.saatte 23 yaşındaki Yiğit Akar enkazdan sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Akar, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi.