Kırıkkale’de Yiğit Hamza bebeğin tedavisi için kermes düzenlendi

Kırıkkale'de Cumhuriyet ve Demokrasi meydanı da Yiğit Hamza gönüllülerce temin edilen tekstil ve gıda ürünleri, el yapımı oyuncaklar ve yiyecekler satışa sunuldu. Ürünlerin satışından elde edilecek geliri 28 aylık Yiğit Hamza'nın tedavisinde kullanılacak.

Yiğit Hamza için Kırıkkale Valiliğinin izniyle düzenlenen bağış kampanyalarında bebeğin tedavi giderinin yüzde 28'lik kısmı toplandı. Süren kampanyalarla bebeğin tedavi masrafının kalan 1 milyon 310 bin dolarlk kısmının toplanması amaçlanıyor. Yiğit Hamza için tüm Türkiye'den destek beklediklerini ve şu ana kadar ihtiyaç olunan paranın yüzde 28'lik bölümün toplandığını belirten, Yiğit Hamza bebeğin gönüllüsü Satı Ereli, Yiğit Hamza SMA tip 1 ölümcül kas hastası. Bizlerde gönüllü ablaları ve teyzeleri olarak, onun için güzel bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu şekilde bir yardım etmek istedik. Bize sosyal medyada bizlere kermes yaparsanız bizlerde yardım ederiz diyen esnafımız, ablalarımız teyzelerimiz vardı. Bizde onlarla beraber hep birlikte kermes düzenledik. Kermesimizde tatlılardan ve köy ürünlerinden oluşan tezgahımızı açtık. Gelirlerimizi de ela bebek için vereceğiz" dedi. Gönüllü Ela Başer kampanyamızı güzel bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Başer, "Karıncanın ateşe su taşıma misali tek başına bir şey olmuyor. Herkesin destek olması lazım. Bu çocuğumuzu yaşatmak için tüm Türkiye'nin de destek olması gerekiyor. Hep birlikte çocuğumuza bir nefes olalım, yaşatalım" diye konuştu.