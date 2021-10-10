Yiğit’in mutluluğu dünyalara bedel

Kastamonu
'da yaşayan Yunus
ve Birsel Keskin
'in 9 yaşındaki oğulları Yiğit, doğuştan ensefalosel hastası (beyinde su birikintisi) olarak dünyaya geldi. Hamileliğinin 3. ayında bebeği aldırması önerilen Birsel Keskin, doktorların tavsiyesini dinlemeyerek doğum yaptı. Üst üste ameliyatlar olan Yiğit için doktorlar "Bu bebek yaşamaz" demişti. 2.5 aylıkken İstanbul
'da kafasına şant takılan Yiğit 9 yaşına geldi. Ancak şant işlevini kaybetmeye başlayınca ikinci bir ameliyat gerekti. "Yiğit'in gülen yüzü solmasın" adıyla düzenlenen kampanyada 335 hayırsever ameliyat için gerekli 60 bin TL'yı verdi.Paranın toplanmasıyla Keskin ailesi vakit kaybetmeden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.Hayati fonksiyonlarını kaybetme noktasına gelen Yiğit, şantın değiştirilmesiyle birlikte bir kez daha hayata tutunacak. Annesi Birsel Keskin, "Allah herkesten razı olsun. Şimdi herkesten dualarını bekliyoruz. Allah'ın izniyle sağ salim İstanbul'a gidip gelmeyi istiyoruz " dedi.