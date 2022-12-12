Yiğit’in okulunda hüzün: O bizim meleğimizdi, yine melek oldu gitti

Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen antrenman öncesi üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yiğit Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetmişti. Yiğit'in cenazesi, dün Derepazarı ilçesine bağlı Çukurlu köyündeki aile mezarlığına defnedilmişti.
YİĞİT'İN SINIFA HATIRALARI BIRAKILDI
İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Yiğit Demirel'in eğitim gördüğü Doğuş Çay İlkokulu 3-B sınıfını ziyaret etti. Ziyarette, 9 yaşındaki Yiğit'in sırasına fotoğrafı, futbol topu ve çiçek bırakıldı. Sınıf arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı. Öğrencilerin, Yiğit'in hastanede tedavisinin devam ettiği dönemde çizdikleri resimler ve yazdıkları yazıları, sınıf panosuna astıkları gözlendi.
Milli Eğitim Müdürü Emen, sınıftaki öğrencileri teselli etmeye çalıştı. Arkadaşlarının kaybından dolayı üzüntü yaşayan çocuklara psikolojik destek sağlaması için okulun rehber öğretmeninin yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni de görevlendirilirken, diğer öğretmenler ise çocuklara manevi destek vereceği öğrenildi.
"DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ AMA MAALESEF ÇOCUĞUMUZ KURTULAMADI"
Milli Eğitim Müdürü Emen, tüm Rize'nin, Çaykur Rizespor'un ve Milli Eğitim camiasının çok büyük bir acı yaşadığını söyledi. Yiğit'i bir kaza sonucu kaybetmenin derin acı oluşturduğuna işaret eden Emen, "Yiğit evladımız yoğun bakım savaşını kaybetti. Dün onu cennete uğurladık. Allah mekanını cennet etsin. Geride kalanlara, camiamıza sabırlar versin. Babası bizim personelimiz. Hakikaten bir itidal abidesiydi. Çocuklarımız son derece üzgün. Allah böyle acıyı milletimize, hiç kimseye, insanlara göstermesin. Hiçbir insan topluluğuna küçük çocukların ölümünü göstermesin. Çok yıkıcı oldu. Allah'tan gelene bir şey denilmiyor. Bazen takdire tedbir kar etmiyor. Devletin bütün imkanları seferber edildi ama maalesef çocuğumuz kurtulamadı." dedi.