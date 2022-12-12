Yiğit’in okulunda hüzün: O bizim meleğimizdi, yine melek oldu gitti

"DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ AMA MAALESEF ÇOCUĞUMUZ KURTULAMADI"

Milli Eğitim Müdürü Emen, tüm Rize'nin, Çaykur Rizespor'un ve Milli Eğitim camiasının çok büyük bir acı yaşadığını söyledi. Yiğit'i bir kaza sonucu kaybetmenin derin acı oluşturduğuna işaret eden Emen, "Yiğit evladımız yoğun bakım savaşını kaybetti. Dün onu cennete uğurladık. Allah mekanını cennet etsin. Geride kalanlara, camiamıza sabırlar versin. Babası bizim personelimiz. Hakikaten bir itidal abidesiydi. Çocuklarımız son derece üzgün. Allah böyle acıyı milletimize, hiç kimseye, insanlara göstermesin. Hiçbir insan topluluğuna küçük çocukların ölümünü göstermesin. Çok yıkıcı oldu. Allah'tan gelene bir şey denilmiyor. Bazen takdire tedbir kar etmiyor. Devletin bütün imkanları seferber edildi ama maalesef çocuğumuz kurtulamadı." dedi.