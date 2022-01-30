Yıkık hayatların vakur duruşlu kahramanları

İnsan kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yeniliyor. Hayat ise kaybettiğimiz yerden yeniden başlıyor. Bazen bir sokak başında bazen bir köprü altında onlara rastlamak mümkün 'Bir kış gecesi evsiz kalsaydık ne yapardık?' sorusuyla karşılaştığımızda, donup kalıyoruz İhtişamlı yapıların gölgesinde yaşayan, ışıltılı caddelerin ortasında ayakta kalmaya çalışan evsizler, hayatın sillesine rağmen vakur duruşunu bozmuyor
Mevsim kış, hava soğuk... Kimi yaşadığı evini alevler arasında kaybetti kimini yanlış kararlar yıkıp geçti kimi de hayatın sillesini yedi. Geçen hafta karlı ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da sokakta kalan vatandaşlar, kamu kurumlarının koordinasyonunda otellerde ağırlanıyor. SABAH, evsiz ve kimsesizlerden, ibretlik hayat hikâyelerini dinledi.
ARTIK 'BOŞ VER' DEYİP GEÇİYOR Fatih'te bir otelde kalan Turan Epe (52), Bolulu. Verdiğimiz selam ona çarpıp bize geri dönüyor, yüzündeki ifade donuk ve üzgün. "İyi misin?" diye sorduğumuzda, "İyi desem ne oluyor sanki" yanıtını veriyor. 2 çocuğu ve 2 eşinin olduğunu ama 10 yıldır hiçbiriyle görüşmediğini söylüyor. "Neden?" dediğimizde, "Boş ver" deyip geçiştiriyor. En son ne zaman lokantada yemek yediğini hatırlamıyor. "Bolu'da tarlalarım, evim vardı. Her şeyi bırakıp, çekip gittim" diyerek derin bir sessizliğe gömülüyor.
YUVALARINA ATEŞ DÜŞTÜ Emir Guderzi (66) ise astım hastası eşiyle 47 yıldır evli. 25 yıl önce geldiği İstanbul'da evinde çıkan yangın sonrası sokakta kaldı. Yıllarca emek verdiği evindeki buzdolabı, televizyon ve eşyaları dakikalar içinde küle döndü. Eşini alevlerin arasından sürükleyerek çıkaran Emir Guderzi, "Eşimi çok seviyorum, onu kurtardım yeter bana" diyor ve gözleri doluyor. Çaresizliği yürek burkan Guderzi, "Sokakta kaldık, birikimim gitti. Bir daha nasıl yapacağım? Yuvama ateş düştü" ifadelerini kullanıyor.
BİRİKİMİ GASP EDİLDİ Kastamonu'dan İstanbul'a çalışmak için bir hafta önce gelen Sercan Cihan (34), Özbek eşiyle birlikte elindeki birikimini uğradığı gaspla kaybetti. Sattığı arabanın parasını toplamda 12 bin lirasını ve eşyalarını çaldırdı. Çocukları ve eşiyle bir başına kalan Cihan, zabıtaların yardımıyla koruma altına alındığını anlattı. "Ayakta durmaya çalışacağız" diyen Cihan, "Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
KİRASINI ÖDEYEMEDİ SOKAĞA ATILDI
Saliha Püsküllü (35) evli ve 3 çocuklu. 3 aylık kirasını ödeyemediği için sokağa atıldı. 2 bin kira borcundan dolayı günlerce küçücük sokaklarıyla sokakta yattı, çocuklarını yuvaya vermeyi bile düşündü. Elleriyle değil adeta bilekleriyle hayata tutundu. "Çok çok zordu" deyip gözlerinin derinliğindeki acıyı saklamayı tercih eden Püsküllü, "Hiç kimse sahip çıkmadı, öylece bıraktılar bizi. Bir telefon bile gelmedi" diye dert yanıyor. "En çok ne isterdin?" diye sorduğumuzda "Başımızı sokacak ev. Bir barakaya bile razıyız" yanıtını veriyor.
KARTONDA YATMAYA O KADAR ALIŞMIŞLAR Kİ...
Evsizlerinyaşadığı otelin işletmeciliğini yapan Soner Demir, "Elimizden geldiğince bu mazlumlara destek olmaya çalışıyoruz. Çok ilginç görüntülerle karşılaşıyoruz. Bir gün misafirlerimizden biri, odada yatağı olmasına rağmen yere karton sermiş, onun üzerine yatıyordu. Kabullenseler bile alışkanlıklarından kurtulamıyorlar" derken, bir başka otel işletmecisi Veysi Aksu, "30 yıldır bu sektördeyiz. Bu sene ilk kez evsizleri otelimizde ağırlıyoruz. Yaşadıkları mağduriyetleri görünce içimiz dayanmıyor" ifadelerini kullanıyor.