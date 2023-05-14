Yıkılan bina için belediye görevlilerine dava açıldı

İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'a ilişkin binanın durumu ile ilgili eksik ve hatalı değerlendirmeleri ve denetimi nedeniyle 7 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, üniversitelerden alınan bilirkişi raporlarında binanın yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne yer verildi. İddianamede 6 belediye görevlisinin ve yapı denetim firmasıdenetçisinin görevlerini kötüye kullandıkları kaydedildi.