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Giriş Tarihi: 18.2.2023 11:34 Son Güncelleme: 18.2.2023 11:41

Yıkılan binada bir tek o sağ çıktı! 'Şanslı' sağ kurtuldu

Adana'da asrın felaketinde depremde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı’nın enkazından 3 aylık bir kedi sağ olarak kurtuldu. Kediyi sahiplenen ve ismini ‘Şanslı’ koyan Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, “Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. Şanslı’nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar. Yavrularına sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yıkılan binada bir tek o sağ çıktı! ’Şanslı’ sağ kurtuldu

Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında iki yakınının hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, "Depremin 3'üncü gününde AFAD ekipleri tarafından bu yavrumuz enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Biz de hemen orada sahiplendik. İsmini 'Şanslı' koyduk. Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı yerinde. Korkuyu üzerinden atamadı. Böyle bir canın kurtulması bizi mutlu etti. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. Şanslı'nın sahipleri de hayatını kaybetti. Şanslı'ya gözümüz gibi bakacağız" diye konuştu.

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Yıkılan binada bir tek o sağ çıktı! 'Şanslı' sağ kurtuldu
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