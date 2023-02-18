Yıkılan binada bir tek o sağ çıktı! ’Şanslı’ sağ kurtuldu

Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında iki yakınının hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, "Depremin 3'üncü gününde AFAD ekipleri tarafından bu yavrumuz enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Biz de hemen orada sahiplendik. İsmini 'Şanslı' koyduk. Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı yerinde. Korkuyu üzerinden atamadı. Böyle bir canın kurtulması bizi mutlu etti. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. Şanslı'nın sahipleri de hayatını kaybetti. Şanslı'ya gözümüz gibi bakacağız" diye konuştu.