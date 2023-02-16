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Giriş Tarihi: 16.2.2023 13:14

Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar: Malatya'da 4 kişi daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.

AA
Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar: Malatya’da 4 kişi daha tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

4 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı.

Böylelikle tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Yakalanan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar: Malatya'da 4 kişi daha tutuklandı
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