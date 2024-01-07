Yıkılan binası için mukadderat diyen müteahhidin diğer apartmanı da hasarlı çıktı

"PARA İÇİN İNSANLARIN KANINI İÇTİ, HÜCREDE MÜEBBET CEZASI ALSIN İSTİYORUM"

96 kişinin öldüğü apartmanda kızını, damadını ve ikiz torunlarını kaybeden Selver Küçükcan, "Her binasında hasar var. Binalarına güzel yazılarla 'Alpargun Plaza' diye yazmış ama en zayıf malzeme de bu binalarda kullanılmış. Bunların hepsini para için yapmış. Bu adam hafif ceza alırsa ben hakkımı helal etmiyorum. Hücrede müebbet cezası alsın istiyorum. Acımız çok taze. Günden güne artıyor.