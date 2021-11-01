Yıkım işçisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Sultangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanına yeni hizmet tesisleri kazandırırken riskli olduğunu tespit ettiği eski tesisleri de yıkarak yerlerine çok daha gelişmiş yenilerini inşa ediyor. Belediyenin bu kapsamda yıkımına başladığı 50. Yıl Mahallesi Hizmet Binası da, riskli olduğu belirlenmiş yapılar arasında bulunuyordu. Bünyesinde mahalle muhtarlığı ve aile sağlığı merkezinin de bulunduğu bina yıkıldıktan sonra yerine, şık mimarisiyle göz doldururken çok daha geniş imkânlarla vatandaşlara hizmet sunacak yeni hizmet tesisi inşa edilecek.





Belediye ekipleri yıkım işlemlerine devam ederken bir sürprizle karşılaştılar. Yıkım makası ile binanın üst katlarında yıkım işlemine devam eden operatör, duvarlardan birini yıkınca, duvarın arkasındaki kolona asılı unutulmuş bir Türk bayrağı ortaya çıktı. Bunu gören operatör hemen yıkıma ara verdi ve makası kullanarak, büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu yerden alıp ekip arkadaşlarına iletti. Ekiplerin Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyeti gören çevredeki vatandaşlar da ekipleri tebrik etti.