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Giriş Tarihi: 6.6.2022 22:29

Yılanın ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor

DHA
Yılanın ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde yılan ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, saat 15.00 sıralarında Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen hemşire Ayşegül Özünal, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Entübe edilen Ayşegül Özünal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer hava sıcaklıklarının arttığına dikkati çekerek, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı.

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Yılanın ısırdığı hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor
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